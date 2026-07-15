Atelier cuisine multiculturel Le Ripaillon Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-25 11:00 –

Gratuit : oui GRATUIT + repas à prix libre GRATUIT + repas à prix libre : vous donnez ce que vous voulez Adulte, Tout public

???? ???????????????????????????? ????????????????????????????Wegdan, Natalia et Fazila vous proposent de cuisiner à plusieurs mains trois plats de leurs pays ! Au menu :???? Taboulé (salade syrienne), avec Wegdan???? Varenikis (ravioles ukrainiennes), avec Natalia???? Ferni (crème dessert afghane), avec FazilaEnvie d’apprendre à les cuisiner ? Les places sont limitées, et ???????? ???????????????? ???????????????????????????????? : 06 56 66 31 38. ???? Samedi 25 juillet???? À 11h???? Au Ripaillon – 31 Rue Esnoul des Châtelets – 44200 – Nantes???? Tram 2 ou 3 arrêt « Pirmil »???? GRATUIT, sur inscription (06 56 66 31 38)???? Espace jeux pour les enfants pendant que les parents cuisinent. Et après… on mange tous ensemble ! Le repas est à prix libre : vous donnez ce que vous voulez.Et ensuite, ça vous dit de rester et de jouer à des jeux ? Jetez un coup d’oeil à notre « après-midi jeux » du 25 juillet !

Le Ripaillon Nantes 44200

06 56 66 31 38



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