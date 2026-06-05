Atelier cuisine recettes estivales Collectif souletin Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Atelier cuisine recettes estivales

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 09:30:00

fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.

L’été arrive et le dernier atelier avant les vacances sera consacré à la cuisine de saison. Venez cuisiner et partager vos recettes pour les repas estivaux. Les places sont limitées, merci de vous inscrire. .

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 67

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English : Atelier cuisine recettes estivales

L’événement Atelier cuisine recettes estivales Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme Pays Basque