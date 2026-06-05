Atelier cuisine recettes estivales Collectif souletin Mauléon-Licharre
Atelier cuisine recettes estivales Collectif souletin Mauléon-Licharre mercredi 17 juin 2026.
Mauléon-Licharre
Atelier cuisine recettes estivales
Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:30:00
fin : 2026-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.
L’été arrive et le dernier atelier avant les vacances sera consacré à la cuisine de saison. Venez cuisiner et partager vos recettes pour les repas estivaux. Les places sont limitées, merci de vous inscrire. .
Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 47 67
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English : Atelier cuisine recettes estivales
L’événement Atelier cuisine recettes estivales Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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