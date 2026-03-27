Atelier Cuisine Santé avec Laurence de laud’àSoi

2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Au Moulin du Pondy, découvrez une cuisine saine, locale et gourmande lors d’un atelier convivial où plaisir de cuisiner et partage se mêlent autour de recettes végétariennes de saison. Thème Dans ma cuisine .

Au Moulin du Pondy, participez à un atelier cuisine santé animé par Laurence de Laud’àSoi, le samedi 08 août 2026 de 10h à 12h.

Cet atelier cuisine vous propose d’explorer une cuisine végétarienne, locale et de saison, avec des recettes simples, gourmandes et faciles à refaire chez soi. Un moment convivial et de partage est prévu à la suite de l’atelier pour déguster les préparations et échanger autour de la cuisine santé.

Thème Dans ma cuisine.

Tarif 20 € par personne

Sur réservation obligatoire

Infos et inscriptions lemoulindupondy@gmail.com ou 06 04 45 68 49. 20 .

2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 04 45 68 49 lemoulindupondy@gmail.com

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English :

At the Moulin du Pondy, discover healthy, local and gourmet cuisine during a convivial workshop where the pleasure of cooking and sharing mingle around seasonal vegetarian recipes. In my kitchen theme.

L’événement Atelier Cuisine Santé avec Laurence de laud’àSoi Le Pondy a été mis à jour le 2026-03-27 par PIT LE DUNOIS