ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre ! à la Maison forestière des Hogues Les Hogues
ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre ! à la Maison forestière des Hogues Les Hogues vendredi 12 juin 2026.
Les Hogues
ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre ! à la Maison forestière des Hogues
2 Rue des Écoles Les Hogues Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 14:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre !
Pour une alimentation saine et locale, conviviale et porteuse de plaisir !
Proposé par l’association Haugr, à la maison Forestière, avec les Fées de l’Assiette Amandine et Madeleine Apéro et le soutien financier de la Conférence des Financeurs de l’Eure.
Atelier ouvert à tout public, hommes et/ou femmes, de tous âges ( les jeunes de moins de 12 ans doivent être accompagnés).
Gratuit pour les personnes de plus de 60 ans, 5 euros pour les personnes de moins de 60 ans.
Plus adhésion annuelle obligatoire à l’association Haugr
Inscriptions et renseignements association.haugr@outlook.fr ou au 06 41 43 86 54 auprès de Dominique Becker .
2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 41 43 86 54 association.haugr@outlook.fr
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L’événement ATELIER CUISINE SANTÉ Bien manger pour mieux vivre ! à la Maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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