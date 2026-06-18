Eugénie-les-Bains

Atelier cuisine signature

L’Ecole de cuisine Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 95 – 95 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

ATELIER SIGNATURE

2h de cours • 95 €

Mardi 14 Juillet • Les sauces légères • de 9h30 à 11h30 • Fruits d’été • de 14h30 à 16 h30 .

L’Ecole de cuisine Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 06 07

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English : Atelier cuisine signature

L’événement Atelier cuisine signature Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Tourisme Aire Eugénie