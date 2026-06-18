Atelier cuisine signature Eugénie-les-Bains
Atelier cuisine signature Eugénie-les-Bains mardi 14 juillet 2026.
Eugénie-les-Bains
Atelier cuisine signature
L’Ecole de cuisine Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : 95 – 95 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
ATELIER SIGNATURE
2h de cours • 95 €
Mardi 14 Juillet • Les sauces légères • de 9h30 à 11h30 • Fruits d’été • de 14h30 à 16 h30 .
L’Ecole de cuisine Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 06 07
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English : Atelier cuisine signature
L’événement Atelier cuisine signature Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par Tourisme Aire Eugénie
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