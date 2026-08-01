AGENDA · Sirod
Atelier cuisine Sirod
mercredi 5 août 2026 · Sirod
Informations pratiques
Sirod
Atelier cuisine
Sirod Jura
Tarif : – – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Transformez vos courgettes en 3 recettes gourmandes et originales.
Sirop à la menthe, pickles aigre-doux, salade fermentée au basilic.
Réservation par téléphone. .
Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 71 55 23
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English : Atelier cuisine
L’événement Atelier cuisine Sirod a été mis à jour le 2026-07-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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