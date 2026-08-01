Informations pratiques

Sirod

Atelier cuisine

Sirod Jura

Tarif : – – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Transformez vos courgettes en 3 recettes gourmandes et originales.

Sirop à la menthe, pickles aigre-doux, salade fermentée au basilic.

Réservation par téléphone. .

Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 71 55 23

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English : Atelier cuisine

L’événement Atelier cuisine Sirod a été mis à jour le 2026-07-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA