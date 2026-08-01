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AGENDA · Sirod

Atelier cuisine Sirod

mercredi 5 août 2026 · Sirod

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
39300 Sirod
Département
Jura
Tarif
50 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sirod

Atelier cuisine

Sirod Jura

Tarif : – – 50 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Transformez vos courgettes en 3 recettes gourmandes et originales.
Sirop à la menthe, pickles aigre-doux, salade fermentée au basilic.
Réservation par téléphone.   .

Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 71 55 23 

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English : Atelier cuisine

L’événement Atelier cuisine Sirod a été mis à jour le 2026-07-27 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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