Saint-Gervais-sur-Mare

ATELIER CUISINER LES PLANTES SAUVAGES

2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

EVS Grandir Ensemble propose un atelier de cuisine avec les plantes sauvages

Infos et inscriptions au 07 88 39 55 69

EVS Grandir Ensemble propose un atelier de cuisine avec les plantes sauvages

Infos et inscriptions au 07 88 39 55 69 .

2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 7 88 39 55 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER CUISINER LES PLANTES SAUVAGES

EVS Grandir Ensemble offers a cooking workshop using wild plants

Information and registration on 07 88 39 55 69

L’événement ATELIER CUISINER LES PLANTES SAUVAGES Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB