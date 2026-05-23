ATELIER CUISINER LES PLANTES SAUVAGES Saint-Gervais-sur-Mare
ATELIER CUISINER LES PLANTES SAUVAGES Saint-Gervais-sur-Mare samedi 27 juin 2026.
Saint-Gervais-sur-Mare
ATELIER CUISINER LES PLANTES SAUVAGES
2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
EVS Grandir Ensemble propose un atelier de cuisine avec les plantes sauvages
Infos et inscriptions au 07 88 39 55 69
EVS Grandir Ensemble propose un atelier de cuisine avec les plantes sauvages
Infos et inscriptions au 07 88 39 55 69 .
2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 7 88 39 55 69
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English : ATELIER CUISINER LES PLANTES SAUVAGES
EVS Grandir Ensemble offers a cooking workshop using wild plants
Information and registration on 07 88 39 55 69
L’événement ATELIER CUISINER LES PLANTES SAUVAGES Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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