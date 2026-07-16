Atelier Culinaire d’inspiration gallo-romaine, Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou

Informations pratiques

Atelier Culinaire d’inspiration gallo-romaine 19 et 20 septembre Villa gallo-romaine du Quiou Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Les restauratrices Diane-Claire Mauger et Emmanuelle Spitz du restaurant Ana Ana de Plouasne, animeront la préparation des repas pour les stagiaires, les bénévoles, les artistes et le public les samedi et dimanche midi.

Ces mets seront réalisés lors d’un atelier sur le site de la villa le samedi matin, avec des produits locaux en s’inspirant d’Apicius, écrivain romain gastronome raffiné. Par exemple apothermum, moretum, dulcia domestica accompagnant notre fameux mulsum et pleins d’autres surprises.

En soutien, Mathieu Lajon notre boulanger partenaire du Fournil de Corseul nous régalera comme toujours avec ses pains de Caton.

Villa gallo-romaine du Quiou rue de la villa romaine 22630, Le Quiou Le Quiou 22630 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 83 41 13 https://pierres-vives.blogspot.com/ https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA22017237 [{« type »: « email », « value »: « pierresvives22@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://pierres-vives.blogspot.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0685267205 »}] La villa gallo-romaine du Quiou est située sur la route vers Tréfumel.

Coordonnées GPS : 48°21’00.0″N 2°00’45.3″W

Le numéro de téléphone fixe* est celui d’Olivier Leroux, président de l’association Pierres Vives 02 96 83 41 13 / le portable est celui de Béatrice Poissonnier, vice-présidente et responsable des guides 06 85 26 72 05.

Le siège de l’Association Pierres Vives est à la mairie.

Les restauratrices Diane-Claire Mauger et Emmanuelle Spitz, du restaurant Ana Ana de Plouasne, animeront la préparation des repas.

©Pierres Vives