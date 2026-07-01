Exposition et interprétation du mobilier archéologique, Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou

Informations pratiques

Exposition et interprétation du mobilier archéologique 19 et 20 septembre Villa gallo-romaine du Quiou Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les objets prélevés sur le chantier de fouilles permettent de retracer l’histoire des occupants de la villa.

De la pierre des Faluns en passant par les fragments de terre cuite ou encore le strigile témoignent de « l’art de vivre à la romaine ».

Villa gallo-romaine du Quiou rue de la villa romaine 22630, Le Quiou Le Quiou 22630 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 83 41 13 https://pierres-vives.blogspot.com/ https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA22017237 La villa gallo-romaine du Quiou est située sur la route vers Tréfumel.

Coordonnées GPS : 48°21’00.0″N 2°00’45.3″W

Le numéro de téléphone fixe* est celui d’Olivier Leroux, président de l’association Pierres Vives 02 96 83 41 13 / le portable est celui de Béatrice Poissonnier, vice-présidente et responsable des guides 06 85 26 72 05.

Le siège de l’Association Pierres Vives est à la mairie.

Les objets prélevés sur le chantier de fouilles permettent de retracer l’histoire des occupants de la villa.

©Pierres Vives