Atelier culinaire lactofermentation à SAINT LEONARD Lieu la pépinière et horticulture AUBRY Saint-Léonard
samedi 8 août 2026 · Saint-Léonard
Informations pratiques
Saint-Léonard
Atelier culinaire lactofermentation à SAINT LEONARD Lieu la pépinière et horticulture AUBRY
Rue des Pommiers Saint-Léonard Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-19 2026-08-26
Plongez dans un univers de saveurs vivantes et redécouvrez la magie d’une conservation ancestrale. Dans une atmosphère conviviale, vous apprendrez à transformer de simples choux ou carottes en véritables trésors de santé et découvertes gustatives. Vous découvrirez l’ UMAMI . Vous ressentirez la satisfaction tactile du malaxage, le plaisir visuel des dégradés de couleurs en bocaux, et cette fierté enfantine de faire soi-même .
Durée 2h30 .
Rue des Pommiers Saint-Léonard 76400 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 08 40 80 infos@alyferm.fr
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English : Atelier culinaire lactofermentation à SAINT LEONARD Lieu la pépinière et horticulture AUBRY
L’événement Atelier culinaire lactofermentation à SAINT LEONARD Lieu la pépinière et horticulture AUBRY Saint-Léonard a été mis à jour le 2026-07-16 par Seine-Maritime Attractivité