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AGENDA · Saint-Léonard

Atelier culinaire lactofermentation à SAINT LEONARD Lieu la pépinière et horticulture AUBRY Saint-Léonard

samedi 8 août 2026 · Saint-Léonard

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue des Pommiers
Ville
76400 Saint-Léonard
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Léonard

Atelier culinaire lactofermentation à SAINT LEONARD Lieu la pépinière et horticulture AUBRY

Rue des Pommiers Saint-Léonard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08 2026-08-19 2026-08-26

Plongez dans un univers de saveurs vivantes et redécouvrez la magie d’une conservation ancestrale. Dans une atmosphère conviviale, vous apprendrez à transformer de simples choux ou carottes en véritables trésors de santé et découvertes gustatives. Vous découvrirez l’ UMAMI . Vous ressentirez la satisfaction tactile du malaxage, le plaisir visuel des dégradés de couleurs en bocaux, et cette fierté enfantine de faire soi-même .
Durée 2h30   .

Rue des Pommiers Saint-Léonard 76400 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 08 40 80  infos@alyferm.fr

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English : Atelier culinaire lactofermentation à SAINT LEONARD Lieu la pépinière et horticulture AUBRY

L’événement Atelier culinaire lactofermentation à SAINT LEONARD Lieu la pépinière et horticulture AUBRY Saint-Léonard a été mis à jour le 2026-07-16 par Seine-Maritime Attractivité

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