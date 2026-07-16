Informations pratiques

Saint-Léonard

Atelier culinaire lactofermentation à SAINT LEONARD Lieu la pépinière et horticulture AUBRY

Rue des Pommiers Saint-Léonard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-19 2026-08-26

Plongez dans un univers de saveurs vivantes et redécouvrez la magie d’une conservation ancestrale. Dans une atmosphère conviviale, vous apprendrez à transformer de simples choux ou carottes en véritables trésors de santé et découvertes gustatives. Vous découvrirez l’ UMAMI . Vous ressentirez la satisfaction tactile du malaxage, le plaisir visuel des dégradés de couleurs en bocaux, et cette fierté enfantine de faire soi-même .

Durée 2h30 .

Rue des Pommiers Saint-Léonard 76400 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 08 40 80 infos@alyferm.fr

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English : Atelier culinaire lactofermentation à SAINT LEONARD Lieu la pépinière et horticulture AUBRY

L’événement Atelier culinaire lactofermentation à SAINT LEONARD Lieu la pépinière et horticulture AUBRY Saint-Léonard a été mis à jour le 2026-07-16 par Seine-Maritime Attractivité