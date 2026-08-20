Atelier cyanotype, Ateliers Octopodes, Chambéry
dimanche 20 décembre 2026 · Ateliers Octopodes · Chambéry
Informations pratiques
Atelier cyanotype Dimanche 20 décembre, 13h30 Ateliers Octopodes Savoie
Tous Publics, 55 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-20T13:30:00+01:00 – 2026-12-20T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-20T13:30:00+01:00 – 2026-12-20T16:00:00+01:00
Durant l’atelier, vous découvrirez les indispensables, tels que le type de papier, le temps d’exposition, les méthodes d’application des produits, ainsi que d’autres astuces pour obtenir des résultats variés !
On vous fournira différents objets de petite taille, pour expérimenter la technique du photogramme (fleurs, feuilles d’arbres, dentelles, etc…), vous pouvez bien sûr aussi en apporter ! Vous repartirez avec toutes vos productions du jour !
Soyez créatifs ! Vous pourrez même repartir avec un kit pour faire vous-même découvrir à vos proches ce que vous avez appris !
Très simple à pratiquer, cet atelier s’adresse à toute la famille, aucune expériences en photographie n’est nécessaire pour se sentir à l’aise très rapidement !
Public : tous publics
Nombre de participants: de 2 à 8 pers. maximum
TARIFS/personne :
tarif PLEIN : 55 €
Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « email », « value »: « oublitemps.photographie@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://wecandoo.fr/evenement/2915445/reservation »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs
Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.
Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.
Découvrez le procédé du Cyanotype durant 2h30, l’une des plus anciennes techniques de tirage photographique de l’Histoire, en compagnie de Célia, photographe à l’Atelier de l’Oubli Temps.
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