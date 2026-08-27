Atelier Cyanotype avec l’association « Les Champs de l’Esplanade. « , Esplanade du Champ de Mars, Rennes

Informations pratiques

Atelier Cyanotype avec l’association « Les Champs de l’Esplanade. » Vendredi 28 août, 15h00 Esplanade du Champ de Mars Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Dans le cadre de « Cet été à Rennes », l’association Les Champs de l’Esplanade et le Cabinet Photographique vous invitent au Jardin des Images, sur l’Esplanade du Champ de Mars, pour découvrir le cyanotype. Cette ancienne technique photographique, inventée au XIXe siècle, permet de créer des images d’un bleu profond à partir de formes, de végétaux ou de documents. Dans cet espace dédié à la photographie et au partage, imaginez, composez, expérimentez et laissez-vous surprendre par la magie du cyanotype. Une invitation à créer autrement, au cœur de l’espace public.

Réservation obligatoire. Atelier ouvert à tous à partir de 10 ans. Inscription par e-mail : asso.esplanade@gmail.com

Esplanade du Champ de Mars Esplanade du Champ de Mars Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « mailto:asso.esplanade@gmail.com »}] à l’arrière des Champs Libres

Découvrez le cyanotype, une ancienne technique photographique, et créez vos propres images bleues au cœur du Jardin des Images.