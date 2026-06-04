Les Sciences en bas de chez toi – Clôture été au Blosne Square de Sétubal Rennes Jeudi 27 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre, gratuite

Ateliers pour toutes et tous : expériences, jeux et petites constructions pour découvrir, comprendre et faire ensemble … la science se pratique tout en s’amusant !

Les « Sciences en bas de chez toi », ce sont des ateliers en plein-air dans différents quartiers rennais. Nous nous associons ce jour là à la Clôture de l’été au Blosne, pour une après-midi pleine de découvertes et de pratiques sportives, artistiques et scientifiques, des spectacles….tout un programme !

**Au programme :** défis, expériences et petites constructions pour jouer avec la lumière, les couleurs, les toupies, le son… Thème de l’atelier à venir

**Retrouvez notre programme de l’été** sur nos réseaux et sur le site Cet été à Rennes, pour nous suivre d’un quartier à l’autre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-27T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-27T18:00:00.000+02:00

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Square de Sétubal Square de Sétubal 35200 Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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