Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ludo Mobile Centre Social Carrefour 18 Rennes

Ludo Mobile Centre Social Carrefour 18 Rennes

Ludo Mobile Centre Social Carrefour 18 Rennes jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Centre Social Carrefour 18

Adresse : Centre Social Carrefour 18, Rue d'Espagne, Rennes, France

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Ludo Mobile Centre Social Carrefour 18 Rennes Jeudi 23 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Ludothèque hors les murs

Durant le mois de juillet , la ludothèque vient à votre rencontre dans les squares et parcs, du sud de Rennes avec un ensemble de jeux de socièété, jeux en bois et jouets pour tout âge. Avec [le Centre Social Carrefour 18](https://centres-sociaux-rennais.org/les-centres-sociaux/carrefour-18/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-23T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-23T18:00:00.000+02:00

1
 

Centre Social Carrefour 18 Centre Social Carrefour 18, Rue d’Espagne, Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)