Ludo Mobile Centre Social Carrefour 18 Rennes Jeudi 23 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Ludothèque hors les murs

Durant le mois de juillet , la ludothèque vient à votre rencontre dans les squares et parcs, du sud de Rennes avec un ensemble de jeux de socièété, jeux en bois et jouets pour tout âge. Avec [le Centre Social Carrefour 18](https://centres-sociaux-rennais.org/les-centres-sociaux/carrefour-18/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-23T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-23T18:00:00.000+02:00

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Centre Social Carrefour 18 Centre Social Carrefour 18, Rue d’Espagne, Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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