Ca bouge à Fernand Jacq Square Fernand Jacq Rennes Jeudi 23 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine

Libre et gratuit

Des activités, des jeux, des spectacles tout l’été au square Fernand Jacq pour vous ! Venez seul, en famille ou entre amis pour profiter de ces rendez-vous chaleureux et tout public ! GRATUIT

Au programme :

11h-12h30 Activité manuelle – Proposez une activité : [animation@mqff.fr](mailto:animation@mqff.fr)

16h-19h Grands jeux, spectacle « la Contesse et le géant », atelier danse-théâtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-23T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-23T19:00:00.000+02:00

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Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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