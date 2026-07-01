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La caravane du sport, Square Yves Montand, Rennes

lundi 20 juillet 2026 · Square Yves Montand · Rennes

La caravane du sport, Square Yves Montand, Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Square Yves Montand
Adresse
Square Yves Montand rennes
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Inscription gratuite, tout public

La caravane du sport 20 – 24 juillet Square Yves Montand Ille-et-Vilaine

Inscription gratuite, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T15:30:00+02:00 – 2026-07-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T15:30:00+02:00 – 2026-07-24T18:30:00+02:00

La Caravane du Sport est de retour à Rennes en 2026 !

Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !

Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.

21 dates au programme, dans vos quartiers :
La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…
Venez quand la caravane passe près de chez vous !

‍♂️ Au programme :
Laser run, Homeball, rugby, chase tag, boxe, ateliers de motricité… et bien plus encore !

Square Yves Montand Square Yves Montand rennes Rennes 35043 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
La Caravane du Sport revient en 2026 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous.

Julien Mignot / Rennes Ville et Métropole

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