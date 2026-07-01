La caravane du sport, Square Yves Montand, Rennes
lundi 20 juillet 2026 · Square Yves Montand · Rennes
Informations pratiques
La caravane du sport 20 – 24 juillet Square Yves Montand Ille-et-Vilaine
Inscription gratuite, tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T15:30:00+02:00 – 2026-07-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T15:30:00+02:00 – 2026-07-24T18:30:00+02:00
La Caravane du Sport est de retour à Rennes en 2026 !
Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !
Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.
21 dates au programme, dans vos quartiers :
La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…
Venez quand la caravane passe près de chez vous !
♂️ Au programme :
Laser run, Homeball, rugby, chase tag, boxe, ateliers de motricité… et bien plus encore !
Square Yves Montand Square Yves Montand rennes Rennes 35043 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
La Caravane du Sport revient en 2026 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous.
Julien Mignot / Rennes Ville et Métropole
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