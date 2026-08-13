Atelier cyanotype Bretteville-sur-Laize
mercredi 16 septembre 2026 · Bretteville-sur-Laize
Informations pratiques
Bretteville-sur-Laize
Atelier cyanotype
mediathèque Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:50:00
fin : 2026-09-16 12:50:00
Date(s) :
2026-09-16
Atelier cyanotype
Venez participer à un atelier pour découvrir le cyanotype, procédé photographique ancien. Vous aurez la possibilité d’apprendre à réaliser vos propres images de A à Z et repartir avec des créations uniques.
Mercredi 16 septembre 2026 de 10h à 12h
Atelier adultes et enfants dès 8 ans
Animé par Anne Monneau A la médiathèque
Gratuit Sur inscription mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com .
mediathèque Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 08 49 51 mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com
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English : Atelier cyanotype
Cyanotype workshop
L’événement Atelier cyanotype Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Suisse Normande
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