Informations pratiques

Bretteville-sur-Laize

Atelier cyanotype

mediathèque Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:50:00

fin : 2026-09-16 12:50:00

Date(s) :

2026-09-16

Atelier cyanotype

Venez participer à un atelier pour découvrir le cyanotype, procédé photographique ancien. Vous aurez la possibilité d’apprendre à réaliser vos propres images de A à Z et repartir avec des créations uniques.

Mercredi 16 septembre 2026 de 10h à 12h

Atelier adultes et enfants dès 8 ans

Animé par Anne Monneau A la médiathèque

Gratuit Sur inscription mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com .

mediathèque Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 08 49 51 mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com

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English : Atelier cyanotype

Cyanotype workshop

L’événement Atelier cyanotype Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Suisse Normande