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Atelier Cyanotype, Ferme de la héronière, Rennes

Atelier Cyanotype, Ferme de la héronière, Rennes

Atelier Cyanotype, Ferme de la héronière, Rennes jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Ferme de la héronière

Adresse : Rue de la Heronière, 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif : adhésion, participation libre, sur inscription

Atelier Cyanotype Jeudi 30 juillet, 16h00 Ferme de la héronière Ille-et-Vilaine

adhésion, participation libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T19:00:00+02:00

Venez apprendre à faire des impressions en cyanotype de vos créations végétales.
Le cyanotype est une technique d’impression photographique qui permet de réaliser des tirages en négatif monochrome bleu.
Retrouvez-nous au jardin Miss’terre à la ferme de la Héronière.

Ferme de la héronière Rue de la Heronière, 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Impressions cyanotype de créations florales

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