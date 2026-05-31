Atelier Cyanotype, Ferme de la héronière, Rennes

Atelier Cyanotype Jeudi 30 juillet, 16h00 Ferme de la héronière Ille-et-Vilaine

adhésion, participation libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T19:00:00+02:00

Venez apprendre à faire des impressions en cyanotype de vos créations végétales.

Le cyanotype est une technique d’impression photographique qui permet de réaliser des tirages en négatif monochrome bleu.

Retrouvez-nous au jardin Miss’terre à la ferme de la Héronière.

Ferme de la héronière Rue de la Heronière, 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Impressions cyanotype de créations florales