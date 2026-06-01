Atelier Cyanotype, L’Atelier des Jardins, Saint-Clar-de-Rivière

Atelier Cyanotype 6 et 7 juin L’Atelier des Jardins Haute-Garonne

Prévoir 20 minutes pour la réalisation, puis un temps de séchage. L’accompagnement est individualisé et se fera dans l’ordre des inscriptions. Participation : 5 € par personne, matériel fourni. Les enfants restent sous la responsabilité d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découvrez et expérimentez la technique ancestrale du cyanotype. Le temps d’un atelier, devenez apprenti botaniste et réalisez des impressions photographiques à partir des végétaux du jardin.

Vous pourrez créer un petit tableau ou un marque-page à emporter en souvenir de cette expérience artistique et végétale.

L’Atelier des Jardins 2 chemin de Pré Saint-Jean, 31600, Saint-Clar-de-Rivière Saint-Clar-de-Rivière 31600 Haute-Garonne Occitanie 06 72 77 29 90 https://www.facebook.com/artistecactus31.fr [{« type »: « email », « value »: « famille.soria@wanadoo.fr »}] Création depuis une dizaine d’années. Collection de bambous géants, d’Acer palmatum et d’arbres anciens. Bassins carpes Kois. Jardin ressource pour créations artistique – Papier artisanal, empreintes et gravures végétales. Cyanotypie.

Coordonnées GPS : 43.49148541485434, 1.2213554774940218 Parking

Découvrez et expérimentez la technique ancestrale du cyanotype. Le temps d’un atelier, devenez apprenti botaniste et réalisez des impressions photographiques à partir des végétaux du jardin.

©L’atelier des jardins