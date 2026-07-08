Atelier cyanotype Centre Social Rural de la Montagne Bourbonnaise Le Mayet-de-Montagne
mercredi 8 juillet 2026 · Centre Social Rural de la Montagne Bourbonnaise · Le Mayet-de-Montagne
Informations pratiques
Le Mayet-de-Montagne
Atelier cyanotype
Centre Social Rural de la Montagne Bourbonnaise 24 rue Roger Degoulange Le Mayet-de-Montagne Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
dès 11 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-12
Envie d’un moment créatif et apaisant ? Venez créer de magnifiques images bleues grâce au soleil et aux trésors de la nature.
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Centre Social Rural de la Montagne Bourbonnaise 24 rue Roger Degoulange Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 06 54 13 maud@lechatpitre.com
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English :
Want to enjoy a creative and relaxing moment? Come create beautiful blue images using sunlight and nature’s treasures.
L’événement Atelier cyanotype Le Mayet-de-Montagne a été mis à jour le 2026-07-02 par Vichy Destinations
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