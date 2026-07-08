Informations pratiques

Le Mayet-de-Montagne

Solidabon’plan

24 rue Roger Dégoulange Le Mayet-de-Montagne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:30:00

fin : 2026-08-08 15:00:00

Date(s) :

2026-08-08

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24 rue Roger Dégoulange Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes solidabroc@lilo.org

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English :

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L’événement Solidabon’plan Le Mayet-de-Montagne a été mis à jour le 2026-07-26 par Vichy Destinations