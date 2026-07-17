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Atelier Cyanotype, Médiathèque Joséphine Baker, Bondoufle

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Joséphine Baker · Bondoufle

Atelier Cyanotype, Médiathèque Joséphine Baker, Bondoufle

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Joséphine Baker
Adresse
1 rue Madeleine Perrinot, 91070 Bondoufle
Ville
91070 Bondoufle
Département
Essonne
Tarif
A partir de 8 ans

Atelier Cyanotype Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Joséphine Baker Essonne

A partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Les cyanotypes sont des tirages photographiques bleus, obtenus par un procédé inventé en 1842 par l’astronome anglais J. Herschel. Longtemps utilisée par les architectes pour reproduire les plans, la technique est encore exploitée par des artistes.
Pinceaux, papier, chimie, sont mis à disposition. La lumière fait le reste !

Médiathèque Joséphine Baker 1 rue Madeleine Perrinot, 91070 Bondoufle Bondoufle 91070 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 74 57 50 01 »}]
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