Atelier Cyanotype, Médiathèque Joséphine Baker, Bondoufle

Informations pratiques

Atelier Cyanotype Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Joséphine Baker Essonne

A partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Les cyanotypes sont des tirages photographiques bleus, obtenus par un procédé inventé en 1842 par l’astronome anglais J. Herschel. Longtemps utilisée par les architectes pour reproduire les plans, la technique est encore exploitée par des artistes.

Pinceaux, papier, chimie, sont mis à disposition. La lumière fait le reste !

Médiathèque Joséphine Baker 1 rue Madeleine Perrinot, 91070 Bondoufle Bondoufle 91070 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 74 57 50 01 »}]

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