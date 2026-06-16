Atelier cyanotype Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Atelier cyanotype Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer jeudi 13 août 2026.
Moëlan-sur-Mer
Atelier cyanotype
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Avec l’artiste Mallaurie Charles, découvrez le cyanotype lors d’un atelier de 2 heures, accessible à tous dès 6 ans.
Le cyanotype est un ancien procédé photographique qui permet de créer des images uniques aux nuances de bleu caractéristiques. Tout le matériel est fourni.
Vous expérimenterez d’abord cette technique à partir de différents éléments (images imprimées, dentelles, végétaux, plumes…), avant de l’explorer à travers le dessin. À l’issue de l’atelier, vous repartirez avec vos propres créations.
Lundi 6 juillet 10h00 12h30
Lundi 13 juillet 10h00 12h30
Lundi 3 août 14h30 17h00
Jeudi 13 août 14h30 17h00 .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Atelier cyanotype Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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