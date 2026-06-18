Fest’in d’mouettes Digestif Concert de Badegna Foli + Animations Place de l’Église Moëlan-sur-Mer
Fest’in d’mouettes Digestif Concert de Badegna Foli + Animations Place de l’Église Moëlan-sur-Mer jeudi 13 août 2026.
Moëlan-sur-Mer
Fest’in d’mouettes Digestif Concert de Badegna Foli + Animations
Place de l’Église Le Bourg Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 21:00:00
Date(s) :
2026-08-13
PROGRAMMATION ARTISTIQUE
Badegna Foli Reggae · Afro-groove · 5 musiciens
En bambara, Badegna Foli se traduit par frères de musique et c’est bien la complicité qui fonde ce groupe. Sékou Bah, bassiste et chanteur malien (il a accompagné Fatoumata Diawara et Oumou Sangaré), s’est associé à deux musiciens mayennais, une batterie à influence hip-hop et des flûtes irlandaise et à bec. Le résultat refuse l’étiquette world music c’est du reggae, de l’afro-groove, des musiques d’Afrique de l’Ouest et du rap qui coexistent sans hiérarchie. Pour clôturer l’été sur la place de l’Église, c’est le bon groupe au bon endroit.
ANIMATIONS DE L’APRÈS-MIDI
La Dernière de la saison à partir de 15h
– Théâtre Kamishibaï
– Fresque coloriage
– Twister
– Ateliers créatifs libres — perles, scoubidou, cartes postales retour de vacances .
Place de l’Église Le Bourg Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 10
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English :
L’événement Fest’in d’mouettes Digestif Concert de Badegna Foli + Animations Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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