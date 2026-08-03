Stage de dessin Autour des sculptures Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
mercredi 12 août 2026 · Salle Anne Follezou · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Stage de dessin Autour des sculptures
Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Dessinez au cœur de l’exposition Every Body, entouré des sculptures des artistes.
Un stage de dessin, toutes techniques et tous niveaux, autour des sculptures, de leurs rencontres dans ce lieu atypique, de leurs interactions, mais aussi de leur espace propre et des matières qui les composent.
À travers le dessin, il sera proposé d’étudier le détail, les textures, la lumière, la gestuelle et l’espace.
Tous niveaux • Matériel non fourni
Mercredi 12, vendredi 14 et samedi 15 août
10h00 12h30 .
Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Stage de dessin Autour des sculptures Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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