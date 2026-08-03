Stage de dessin Autour des sculptures Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Stage de dessin Autour des sculptures

Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Dessinez au cœur de l’exposition Every Body, entouré des sculptures des artistes.

Un stage de dessin, toutes techniques et tous niveaux, autour des sculptures, de leurs rencontres dans ce lieu atypique, de leurs interactions, mais aussi de leur espace propre et des matières qui les composent.

À travers le dessin, il sera proposé d’étudier le détail, les textures, la lumière, la gestuelle et l’espace.

Tous niveaux • Matériel non fourni

Mercredi 12, vendredi 14 et samedi 15 août

10h00 12h30 .

Salle Anne Follezou Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Stage de dessin Autour des sculptures Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS