Atelier cyanotype Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier cyanotype

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:30:00

fin : 2026-08-03 17:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Avec l’artiste Mallaurie Charles, découvrez le cyanotype lors d’un atelier de 2 heures, accessible à tous dès 6 ans.

Le cyanotype est un ancien procédé photographique qui permet de créer des images uniques aux nuances de bleu caractéristiques. Tout le matériel est fourni.

Vous expérimenterez d’abord cette technique à partir de différents éléments (images imprimées, dentelles, végétaux, plumes…), avant de l’explorer à travers le dessin. À l’issue de l’atelier, vous repartirez avec vos propres créations.

Lundi 6 juillet 10h00 12h30

Lundi 13 juillet 10h00 12h30

Lundi 3 août 14h30 17h00

Jeudi 13 août 14h30 17h00 .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier cyanotype Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS