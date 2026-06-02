Atelier de création dirigée Graines de poésie Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Atelier de création dirigée Graines de poésie Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer dimanche 26 juillet 2026.
Moëlan-sur-Mer
Atelier de création dirigée Graines de poésie
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 12:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Avec Christel Berger-Corre
Une matinée pour créer ensemble une bulle de poésie, redécouvrir Brigneau et réveiller la poétesse ou le poète qui sommeille en chacun de nous.
À travers un parcours immersif et des propositions créatives, vous réaliserez votre propre carnet de voyage poétique en explorant les liens entre les mots, les images et les paysages qui vous entourent.
L’objectif est de stimuler la créativité, favoriser les échanges et ouvrir un espace d’expression sensible, comme une petite graine appelée à grandir.
Aucun prérequis n’est nécessaire.
Places limitées à 10 personnes • Matériel fourni .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Atelier de création dirigée Graines de poésie Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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