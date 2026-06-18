Stage de cirque avec Les Cirkopathes Rue du Port de Belon Moëlan-sur-Mer lundi 27 juillet 2026.

Moëlan-sur-Mer

Stage de cirque avec Les Cirkopathes

Rue du Port de Belon Camping Chateau de Belon Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27

Deux journées complètes pour les 5/7 ans et pour les 8/11 ans la semaine du 27 au 31 juillet autour du cirque et des activités artistiques. Et nouveauté de cet été, nous serons en partenariat avec Léa de Punctum Lab qui animera les activités artistiques. .

Rue du Port de Belon Camping Chateau de Belon Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 17 40 03 37

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English :

L’événement Stage de cirque avec Les Cirkopathes Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS