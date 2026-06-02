Exposition Papier, Pigment, Palette Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Exposition Papier, Pigment, Palette

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 11:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Avec Montaine Bongrand, Valérie Jackson et Reina Vidal.

Trois artistes réunies autour de l’eau, du papier, de l’encre et de l’aquarelle proposent un dialogue sensible entre paysages, horizons maritimes et explorations abstraites.

Montaine Bongrand développe un travail autour de la fabrication de pigments et d’aquarelles artisanales. Valérie Jackson explore les harmonies de couleurs et les palettes chromatiques qui enrichissent la pratique de l’aquarelle. Reina Vidal travaille notamment sur le papier Xuan, un support délicat et absorbant qui ouvre de nombreuses possibilités d’expérimentation.

L’exposition présente des œuvres inspirées de la nature, de la mer et des paysages, mais aussi des créations plus abstraites où les pigments, les couleurs et les textures du papier occupent une place centrale.

Tout au long de l’exposition, des temps de création in situ permettront aux visiteurs de découvrir les artistes au travail et d’observer leurs processus de recherche, d’expérimentation et de création. .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Exposition Papier, Pigment, Palette Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS