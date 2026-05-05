Visite guidée Du port du Bélon à la chapelle de Lanriot Parking du Port du Bélon Moëlan-sur-Mer
Visite guidée Du port du Bélon à la chapelle de Lanriot Parking du Port du Bélon Moëlan-sur-Mer mercredi 12 août 2026.
Moëlan-sur-Mer
Visite guidée Du port du Bélon à la chapelle de Lanriot
Parking du Port du Bélon Lieu-dit Belon Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-12
En remontant le chemin, entre le port et la chapelle de Lanriot, les bords du Bélon livrent de nombreuses facettes de leur histoire. Les fermes ostréicoles, la vie artistique ou encore le pardon de la mer vous seront peu à peu dévoilés au détour du sentier.
Sur réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme. .
Parking du Port du Bélon Lieu-dit Belon Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28
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L’événement Visite guidée Du port du Bélon à la chapelle de Lanriot Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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