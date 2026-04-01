Persac

Atelier cyanotype

Route de Moulismes Persac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 13:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Présentation du procédé cyanotype par le photographe Franck Le Quellec (Alchimaginaire). Préparation des négatifs à partir d’une photo ou d’objets (papier découpés, fleurs séchées, objets du quotidien…). Développement au labo photo provisoire du Bruit du Trapèze. Cet atelier ne nécessite aucune connaissance dans le domaine de la photographie. .

Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com

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English : Atelier cyanotype

L’événement Atelier cyanotype Persac a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne