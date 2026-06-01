Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier cyanotype réalisation d’un tote bag Ploumoguer

Atelier cyanotype réalisation d’un tote bag Ploumoguer samedi 27 juin 2026.

Adresse : Ar Typik

Ville : 29810 Ploumoguer

Département : Finistère

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Ploumoguer

Atelier cyanotype réalisation d’un tote bag

Ar Typik Ploumoguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Une nouveauté fait son apparition ce mois-ci le cyanotype sur tote bag !

Après avoir découvert ce procédé photographique ancien sur papier, je vous invite à le décliner sur un accessoire aussi pratique qu’estival.
Après une première expérimentation sur tissu, vous réaliserez votre propre création directement sur un tote bag, pour repartir avec une pièce unique, à la fois artistique et utile pour les beaux jours !   .

Ar Typik Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier cyanotype réalisation d’un tote bag Ploumoguer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Ploumoguer (Finistère)