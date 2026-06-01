Atelier cyanotype réalisation d’un tote bag Ploumoguer
Atelier cyanotype réalisation d’un tote bag Ploumoguer samedi 27 juin 2026.
Ploumoguer
Atelier cyanotype réalisation d’un tote bag
Ar Typik Ploumoguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Une nouveauté fait son apparition ce mois-ci le cyanotype sur tote bag !
Après avoir découvert ce procédé photographique ancien sur papier, je vous invite à le décliner sur un accessoire aussi pratique qu’estival.
Après une première expérimentation sur tissu, vous réaliserez votre propre création directement sur un tote bag, pour repartir avec une pièce unique, à la fois artistique et utile pour les beaux jours ! .
Ar Typik Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24
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English :
L’événement Atelier cyanotype réalisation d’un tote bag Ploumoguer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT IROISE BRETAGNE
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