Randonnée Kerhornou Ploumoguer Plage de Kerhornou Ploumoguer
Randonnée Kerhornou Ploumoguer Plage de Kerhornou Ploumoguer mardi 21 juillet 2026.
Ploumoguer
Randonnée Kerhornou Ploumoguer
Plage de Kerhornou Parking Ploumoguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 13:45:00
fin : 2026-07-21 16:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Les Marcheurs du Corsen organisent des randonnées les mardis après-midis du mois de juillet. Un circuit d’environ 8 à 10 km (~2h30) pour découvrir les chemins entre terre et mer du Pays d’Iroise .
Plage de Kerhornou Parking Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 95 52 18 00
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English : Randonnée Kerhornou Ploumoguer
L’événement Randonnée Kerhornou Ploumoguer Ploumoguer a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE
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