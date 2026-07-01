Informations pratiques

Ploumoguer

Veillée en chansons avec Maxime Piolot

Eglise de Lamber en Ploumoguer Ploumoguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14 18:15:00

Date(s) :

2026-07-14

Maxime Piolot accompagné de ses musiciens Dominique Rivière guitare-accordéon-mandola et Corinne Schorp voix-tambour-flûte, chante l’âme des îles, l’âme des hommes, la tempête, le calme, la solitude, la joie de vivre. Il chante aussi les gens de la mer, ces éternels voyageurs, le courage d’affronter la réalité. .

Eglise de Lamber en Ploumoguer Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 6 08 25 10 64

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English :

L’événement Veillée en chansons avec Maxime Piolot Ploumoguer a été mis à jour le 2026-06-30 par OT IROISE BRETAGNE