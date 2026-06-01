Atelier Cyanotypie, Potager communautaire, Butry-sur-Oise

Atelier Cyanotypie 6 et 7 juin Potager communautaire Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Louise BERTHOD animera un atelier cyanotype les samedis et dimanches. les matinéees seront réservées aux adultes et les après-midi aux enfants.

Potager communautaire 16-18 rue du Port aux Loups 95760 Valmondois Butry-sur-Oise 95760 Val-d’Oise Île-de-France Jardin de 4 200 m² situé dans le quartier du Port aux Loups à côté de la gare. C’est un potager géré par l’association PLPA dont les membres viennent cultiver des légumes bios, partager des savoirs faire ainsi que des moments de convivialité. On y cultive de nombreuses variétés de tomates anciennes, des légumes, quelques fruits et beaucoup de bonne humeur. Les ruches quant à elles alimentent la section apiculture et fournissent un miel remarquable.

Atelier cyanotype

m.domingues@valmondois.fr