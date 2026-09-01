Informations pratiques

Les Hogues

Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez apprendre à entretenir et réparer votre bicyclette… Afin de promouvoir la pratique du vélo, échanger les savoir - faire, favoriser l’autonomie des cyclistes, remettre en circulation des vélos délaissés, réutiliser les pièces détachées et recycler les matières premières.

Sur inscription auprès de Christophe 06 33 25 68 33 .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 33 25 68 33

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English : Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues

L’événement Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle