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AGENDA · Les Hogues

Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues Les Hogues

mercredi 16 septembre 2026 · Les Hogues

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
2 Rue des Écoles
Ville
27910 Les Hogues
Département
Eure
Tarif

Les Hogues

Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :
2026-09-16

L’association Haugr vous accueille dans le cadre des activités de la maison forestière pour un atelier autour de la bicyclette ! Afin de promouvoir la pratique du vélo, échanger les savoir-faire, favoriser l’autonomie des cyclistes, remettre en circulation des vélos délaissés, réutiliser les pièces détachées et recycler les matières premières.   .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 33 25 68 33 

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English : Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues

L’événement Atelier cycloforesterie à la maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle

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