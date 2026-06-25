ATELIER D’AIDE À LA FINALISATION DE VOTRE CAISSE À SAVON Gabriac samedi 4 juillet 2026.

Gabriac

ATELIER D’AIDE À LA FINALISATION DE VOTRE CAISSE À SAVON

Gabriac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-14 2026-07-17

Dans le cadre de la Fête de Gabriac et sa remarquable course de caisses à savon qui aura lieu le Samedi 18 Juillet, des bénévoles vous aident à finaliser la fabrication de votre bolide ! Trois dates disponibles avant la fête 4, 14 et 17 Juillet. Inscrivez-vous vite , c’est gratuit )

Dans le cadre de la Fête de Gabriac et sa remarquable course de caisses à savon qui aura lieu le Samedi 18 Juillet, des bénévoles vous aident à finaliser la fabrication de votre bolide ! Trois dates disponibles avant la fête 4, 14 et 17 Juillet. Inscrivez-vous vite , c’est gratuit )

Atelier caisse à savon et inscription 06 51 33 04 03 .

Gabriac 48110 Lozère Occitanie +33 6 51 33 04 03

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English :

As part of the Gabriac Festival and its remarkable soapbox race, which will take place on Saturday, July 18, volunteers are here to help you finish building your race car! There are three dates available before the festival: July 4, 14, and 17. Sign up soon—it’s free )

L’événement ATELIER D’AIDE À LA FINALISATION DE VOTRE CAISSE À SAVON Gabriac a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère