Castries

ATELIER DANSE PRIMITIVE

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Offrez-vous une parenthèse pour vous reconnecter à votre corps et à votre énergie à travers le mouvement instinctif et créatif. Guidés par le rythme et les sensations, explorez une pratique libre et bienveillante, où chacun exprime sa danse sans jugement.

18h30 à 20h • Ven 15 MAI

Offrez-vous une parenthèse pour vous reconnecter à votre corps et à votre énergie à travers le mouvement instinctif et créatif. Guidés par le rythme et les sensations, explorez une pratique libre et bienveillante, où chacun exprime sa danse sans jugement.

Au programme exercices guidés, co-création d’une chorégraphie collective et un temps d’échange pour partager vos ressentis. Un moment joyeux pour libérer les tensions, stimuler la créativité et retrouver le plaisir simple du mouvement.

Sur réservation .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie +33 7 85 38 99 52 anais.leray@oasisfontmarie.fr

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English :

Take time out to reconnect with your body and energy through instinctive, creative movement. Guided by rhythm and sensations, explore a free and caring practice, where everyone expresses their dance without judgment.

L’événement ATELIER DANSE PRIMITIVE Castries a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT MONTPELLIER