FESTIVAL ECLIPSE Castries

Castries

FESTIVAL ECLIPSE

Rue du Château Castries Hérault

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

Les 10 et 11 juillet, ECLIPSE investit la cour d’honneur du Château de Castries pour deux soirées immersives mêlant musique live, patrimoine et créations visuelles.

Les 10 et 11 juillet, ECLIPSE investit la cour d’honneur du Château de Castries pour deux soirées immersives mêlant musique live, patrimoine et créations visuelles.

Dès 19h, les portes du château s’ouvriront au public avec des espaces de restauration foodtrucks, un bar et plusieurs zones chill aménagées sur les terrasses du domaine. Les visiteurs pourront également découvrir des œuvres d’art lumineuses dans une ambiance plus contemplative avant le début des concerts prévu à partir de 21h.

►10 Juillet 2026 18h30-00h30

Le 10 juillet, la programmation fera dialoguer jazz, musique instrumentale et électro avec André Manoukian, Superpoze ainsi que Ena Eno et Jérémie Bellot, pour une soirée élégante et sensible entre improvisation, piano et sonorités électroniques revisitées.

►11 Juillet 2026 18h30-1h

Le 11 juillet, ECLIPSE prendra une dimension plus “club” avec une grande soirée électro portée notamment par French 79 pour un set immersif inédit avec Jérémie Bellot, mais également la présence du duo messin NIID et du toulousain Karmaâ.

Durant les deux soirées, les performances live seront accompagnées d’un spectacle immersif monumental projeté sur les murs du château, sublimant l’architecture patrimoniale du lieu et transformant la cour d’honneur en expérience visuelle et sonore unique.

Sur réservation .

Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie

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English :

On July 10 and 11, ECLIPSE will take over the main courtyard of the Château de Castries for two immersive evenings combining live music, heritage, and visual art.

L’événement FESTIVAL ECLIPSE Castries a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT MONTPELLIER