Informations pratiques

Castries

ANNIVERSAIRE DE POUSSE PAS MÉMÉ DANS LA VIGNE

10 Rue des Lavandières Castries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Anniversaire de Pousse Pas Mémé dans la Vigne — Castries Soirée gratuite · Samedi 11 juillet 2026 · 20h00

À l’occasion de son premier anniversaire, Pousse Pas Mémé dans la Vigne de Castries vous invite à une soirée festive et ouverte à tous sur sa Terrasse Gourmande.

Anniversaire de Pousse Pas Mémé dans la Vigne — Castries Soirée gratuite · Samedi 11 juillet 2026 · 20h00

À l’occasion de son premier anniversaire, Pousse Pas Mémé dans la Vigne de Castries vous invite à une soirée festive et ouverte à tous sur sa Terrasse Gourmande.

Au programme une session guitare & voix live assurée par Allister, suivie d’un DJ set aux sonorités Phonk, Soul et House avec De Bellevue, les deux artistes se produisant sous le nom Clair’Obscur.

Restauration et boissons disponibles tout au long de la soirée pizzas de la pizzeria Giuseppina, tapas et salades maison, vins et bières artisanales sélectionnés avec soin. Et pour fêter ça comme il se doit, une carte de cocktails spéciale anniversaire sera proposée pour l’occasion.

Un événement convivial, accessible à tous les publics, petits et grands. .

10 Rue des Lavandières Castries 34160 Hérault Occitanie poussepasmemedanslavigne@gmail.com

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English : ANNIVERSAIRE DE POUSSE PAS MÉMÉ DANS LA VIGNE

Pousse Pas M%E9m%E9 in the Castries Vineyard’s Anniversary? Free Evening %B7 Saturday, July 11, 2026 %B7 8:00 p.m.

%C0 To celebrate its first anniversary, Pousse Pas M%E9m%E9 in Castries’ Vigne invites you %E0 to a festive evening open %E0 to everyone on its Terrasse Gourmande.

L’événement ANNIVERSAIRE DE POUSSE PAS MÉMÉ DANS LA VIGNE Castries a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER