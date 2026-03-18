Atelier danse Swing Lindy Hop

Tudeils Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Atelier danse pour débutants animé par le professeur Eric Marty

Sur réservation .

Tudeils 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 84 28 41

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English : Atelier danse Swing Lindy Hop

L’événement Atelier danse Swing Lindy Hop Tudeils a été mis à jour le 2026-03-14 par Corrèze Tourisme