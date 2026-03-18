Atelier danse Swing Lindy Hop Tudeils
Atelier danse Swing Lindy Hop Tudeils dimanche 12 avril 2026.
Atelier danse Swing Lindy Hop
Tudeils Corrèze
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Atelier danse pour débutants animé par le professeur Eric Marty
Sur réservation .
Tudeils 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 84 28 41
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English : Atelier danse Swing Lindy Hop
L’événement Atelier danse Swing Lindy Hop Tudeils a été mis à jour le 2026-03-14 par Corrèze Tourisme