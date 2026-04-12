Meyssac

Conférence sur Vauban

place de la Poste Meyssac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 19:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

L’association Meyssac Culture et Loisirs vous propose une conférence du Professeur Alain Legrand Après nous avoir fait découvrir Gustave Eiffel, la statue de la Liberté, Chevreul l’influenceur de l’impressionisme, il nous fera redécouvrir le célèbre Sébastien Le Prestre de Vauban dit Vauban (1633-1707), preneur et bâtisseur de villes, grand serviteur du Roi, mais aussi penseur proposant des réformes pour le peuple .

place de la Poste Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 03 40 48

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English : Conférence sur Vauban

L’événement Conférence sur Vauban Meyssac a été mis à jour le 2026-04-25 par Corrèze Tourisme