Atelier Dans’Harmonie Salle des associations Cormoranche-sur-Saône

Cormoranche-sur-Saône

Atelier Dans’Harmonie

Salle des associations 100 rue du Jet d’eau Cormoranche-sur-Saône Ain

Tarif : 1 – 1 – 5 EUR

ou au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 18:00:00

fin : 2026-04-29 19:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Dispositif directement inspiré du Mouvement authentique de Mary Whitehouse.

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Salle des associations 100 rue du Jet d’eau Cormoranche-sur-Saône 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 98 37 72 elanvaldesaone@gmail.com

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English :

Directly inspired by Mary Whitehouse’s Authentic Movement.

L’événement Atelier Dans’Harmonie Cormoranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle