Atelier Dans’Harmonie Salle des associations Cormoranche-sur-Saône
Atelier Dans’Harmonie Salle des associations Cormoranche-sur-Saône mercredi 29 avril 2026.
Cormoranche-sur-Saône
Atelier Dans’Harmonie
Salle des associations 100 rue du Jet d’eau Cormoranche-sur-Saône Ain
Tarif : 1 – 1 – 5 EUR
ou au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 18:00:00
fin : 2026-04-29 19:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Dispositif directement inspiré du Mouvement authentique de Mary Whitehouse.
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Salle des associations 100 rue du Jet d’eau Cormoranche-sur-Saône 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 98 37 72 elanvaldesaone@gmail.com
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English :
Directly inspired by Mary Whitehouse’s Authentic Movement.
L’événement Atelier Dans’Harmonie Cormoranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle