Atelier d’apprentissage au vélo pour les enfants, Sauzé-entre-Bois Place place du Grand Puits, Sauzé-entre-Bois

Atelier d’apprentissage au vélo pour les enfants Mercredi 20 mai, 14h00 Sauzé-entre-Bois Place place du Grand Puits Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:00:00+02:00

Sur inscription – 12 enfants maximum par créneau :

14h – 15h

15h – 16h

16h – 17h

Chaque enfant doit venir avec son vélo et son casque.

Sauzé-entre-Bois Place place du Grand Puits Sauzé-entre-Bois Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/SXBMvXwvf3 »}]

Après-midi d’apprentissage au vélo pour les enfants