Atelier d’aquarelle Maison du patrimoine Mauléon-Licharre
Atelier d’aquarelle Maison du patrimoine Mauléon-Licharre samedi 14 mars 2026.
Atelier d’aquarelle
Maison du patrimoine 10 rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Guillermo vous invite à Mauléon.
Que vous soyez débutants ou que vous ayez déjà de l’expérience, il vous propose de participer à des ateliers aquarelle, réservé aux adultes. Sur inscription. Inscription possible en cours de session en fonction du nombre de places disponibles. .
Maison du patrimoine 10 rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 96 80 03 guillganu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’aquarelle
L’événement Atelier d’aquarelle Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Pays Basque