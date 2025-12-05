Marché traditionnel Mauléon-Licharre
Marché traditionnel Mauléon-Licharre samedi 18 avril 2026.
Marché traditionnel
Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Grâce à ses exposants et à sa forte fréquentation, le marché de Mauléon est un moment de convivialité incontournable de la fin de semaine.
Vous pourrez y trouver les produits locaux tels fromages, charcuteries, volailles. Des artisans vous proposeront leurs articles et vous pourrez y dénicher des vêtements et des articles de mode. .
Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 18 67
