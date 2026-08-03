Atelier d’art | Paysage fleuri Brine Boutique Galerie Eymet

Informations pratiques

Eymet

Atelier d’art | Paysage fleuri

Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Une exploration libre de la couleur et du végétal.

À travers la peinture (aquarelle et gouache), le pastel sec ou gras et le crayon de couleur, cet atelier invite à composer un paysage fleuri sensible et personnel, sans chercher à représenter les fleurs de manière réaliste.

Après plusieurs expérimentations rapides au format A5 autour de la couleur, des formes, des matières et de la composition, chacun réalisera une création finale au format A3.

Taches, gestes, superpositions et motifs permettront de faire apparaître progressivement un paysage vivant, poétique et imaginaire.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Matériel fourni.

Boissons fraîches, boissons chaudes et petits gâteaux seront également proposés pendant l’atelier.

Sur inscription 7 places disponibles. .

Brine Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@brine.studio

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English : Atelier d’art | Paysage fleuri

L’événement Atelier d’art | Paysage fleuri Eymet a été mis à jour le 2026-07-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides