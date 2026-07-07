Théâtre du Roi de Cœur | Tartuffe de Molière Jardin de Cadix Eymet

Informations pratiques

Eymet

Théâtre du Roi de Cœur | Tartuffe de Molière

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Tartuffe, c’est l’histoire d’un homme, faux dévot recueilli par Orgon, qui vient faire vaciller l’équilibre déjà fragile d’une famille au bord de l’implosion. Intrus ou sauveur, manipulateur ou miroir, il s’infiltre au cœur de la maison et, par sa seule présence, contamine chaque membre du foyer.

Sa venue dévoile les fissures secrètes, les désirs tus et les contradictions d’un univers familial engoncé dans ses certitudes bourgeoises et régi par un patriarcat à bout de souffle. Sous l’apparente comédie domestique se joue une véritable déflagration intime. Tartuffe ne détruit pas la famille, il révèle ce qui menaçait déjà de la faire exploser.

Mise en scène de Nicolas Grosrichard.

Tout public

Durée 1h

Sur réservation. .

Jardin de Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 56 86 17 theatreduroidecoeur@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre du Roi de Cœur | Tartuffe de Molière

L’événement Théâtre du Roi de Cœur | Tartuffe de Molière Eymet a été mis à jour le 2026-07-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides