Exposition | Paquita CADEL Peinture & 3D Salle Jeanne de Toulouse Eymet

Exposition | Paquita CADEL Peinture & 3D

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-03

Paquita Cadel ouvre la fenêtre, c’est une artiste peintre maîtrisant à la fois technique au couteau tout autant qu’au pinceau (peinture à l’huile). Elle vous propose de découvrir certaines de ces œuvres à travers ces expositions. Une nouveauté, des tableaux fait en 3D, une technique avec 3 photos identique. de très belles réalisations qui sont à découvrir absolument ! .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine paquita.cadel@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition | Paquita CADEL Peinture & 3D

L’événement Exposition | Paquita CADEL Peinture & 3D Eymet a été mis à jour le 2026-03-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides