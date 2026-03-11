Exposition | Paquita CADEL Peinture & 3D Salle Jeanne de Toulouse Eymet
Exposition | Paquita CADEL Peinture & 3D
Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-09
2026-08-03
Paquita Cadel ouvre la fenêtre, c’est une artiste peintre maîtrisant à la fois technique au couteau tout autant qu’au pinceau (peinture à l’huile). Elle vous propose de découvrir certaines de ces œuvres à travers ces expositions. Une nouveauté, des tableaux fait en 3D, une technique avec 3 photos identique. de très belles réalisations qui sont à découvrir absolument ! .
Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine paquita.cadel@free.fr
English : Exposition | Paquita CADEL Peinture & 3D
